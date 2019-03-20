Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Ardahan'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

1 saat önce

Ardahan'da, emniyet birimlerince "Türkiye Güven Huzur (2019-2)" uygulaması gerçekleştirildi.

Ardahan'da
Ardahan'da, emniyet birimlerince "Türkiye Güven Huzur (2019-2)" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve 5 ilçede yapılan uygulamada, 38 umuma açık iş yerinde yapılan denetimlerde 787 kişi, 173 araç incelendi.

Yaklaşık iki saat süren uygulama il geneli sorunsuz tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Hava Savunma Sisteminde Yeni Başarı Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]