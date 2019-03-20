Ardahan'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması
1 saat önce
Ardahan'da, emniyet birimlerince "Türkiye Güven Huzur (2019-2)" uygulaması gerçekleştirildi.
Ardahan
'da, emniyet birimlerince "Türkiye
Güven Huzur
(2019-2)" uygulaması gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve 5 ilçede yapılan uygulamada, 38 umuma açık iş yerinde yapılan denetimlerde 787 kişi, 173 araç incelendi.
Yaklaşık iki saat süren uygulama il geneli sorunsuz tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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