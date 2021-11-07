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ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ - Son Dakika

ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

07.11.2021 23:49

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine Ardahan, Ağrı ve Muş'ta siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine Ardahan, Ağrı ve Muş'ta siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan 'Adım Adım 2023; İl İl Anadolu' ziyaretleri kapsamında geldiği Ardahan'da Türkkan'ın hakaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda buluştuktan sonra Ardahan Şehit Aileleri Derneği ve Ardahan Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Kara, Bingöl'de İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'i ittirip küfretmesiyle ilgili değerlendirmede bulunarak, 'Biz buraya geldiğimizde, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, MHP'nin herhangi bir üyesine küfür bile etseniz, biz terbiyemizden dolayı şöyle dururuz. Deriz ki, 'O vatana bir evlat verdi. O vatana bir bacak verdi, o vatana bir kol verdi, göz verdi'. Biz susarız deriz ki 'Ya biz onların hakkını nasıl ödeyeceğiz' Öfkesinden, sinirinden, acısından konuşuyordur.' Ama yapılan küfür, hazmetmemiz imkansız bir şey. Biz ülkücüleri üçe ayırdık, Ülkücüler, ülkücü geçinenler ve ülkücülerden geçinenler. Genel başkanımız ne dedi? 'İlk kurulduğumuzda temizlendik, şöyle bir pislikleri attık' dedi ya, partimizin içine giren, kendisine dürüst, namuslu pozu veren ama ondan sonra gerçek yüzünü gösterenlere genel başkanımız şöyle bir tokadı attı ama 'Biz pislik olduğumuz için genel başkanımız gönderdi' diyemeyip çamur atan, MHP'ye çirkef atan kişilerdi. Bizlerin temizliğinden dolayı onların pisliği görülmüyordu. Çok şükür bulundukları ortamda kendi leşleriyle birlikte kokmaya başladılar. Ağızlarından lağım akmaya başladı" diye konuştu.

Ardahan Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Göydemir yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

'Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı küfürü, tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği için hayatını feda den şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık edenleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlere, şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfreden hadsizliğini, alçaklığını ve terbiyesizliğini cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Ardahan Şehit Aileleri Derneği ve Ardahan Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Lütfü Türkkan'ın özrünü kabul etmiyoruz. Bu milletin vergisiyle maaşını alan bu vekilin derhal istifa etmesini istiyor, aksi taktirde hakkımızı helal etmiyoruz."

LÜTFÜ TÜRKKAN İSTİFA SLOGANLARI

Ağrı'da bir araya gelen gaziler, şehit yakınları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bölge halkı da İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik hareketine tepki gösterdi. Cumhuriyet Caddesi'nde, ellerinde 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Lütfü Türkkan istifa", "Şehidime uzanan eller kırılsın", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak yürüyen grupta açıklama yapan şehit kızı Yasemin Avşar, İYİ Partili Türkkan'ın özrünü kabul etmediklerini ifade ederek, 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyetin Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında, şehit yakını olan bir vatandaşın heyete tepkisini dile getirmesi üzerine aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan gazi meclisimizde milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan Kocaeli Milletvekili ve İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik kullandığı çirkin üslup dolayısıyla Türkkan'ı esefle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emaneti olan yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimizin asla unutmayacağını biliyor, şehit yakınları ve gaziler olarak bizler şehit yakınına küfretme hadsizliğine ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren Lütfü Türkkan'ın özrünü kabul etmiyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından grup, olaysız dağıldı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜKTÜR

Muş'ta Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından da belediye meydanında açıklama yapıldı. Derneğin Muş Şube Başkanı Nadir Koçlardan, Türkkan'ın çaresizlik içerisinde mecburiyet üzerine yapmış olduğu özrün kabahatinden büyük olduğunu belirtti. Koçlardan, 'Bir siyasi partinin sözde milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşimizin bacısına ağza alınmayacak galiz ifadeler kullanmıştır. Malum şahsın şehit ailelerine ilk saldırısı bu olmamakla birlikte daha önce de kıymetli şehit yakınlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gördüğünde rahatsız olduğunu belirtmiş ve çirkin ifadeler kullanarak sosyal medyada paylaşmıştır. Çaresizlik içerisinde mecburiyet üzerine yapmış olduğu özür ise kabahatinden büyüktür. Hülasa; tarihin derinliklerinde Hayme Ana'dan, Şerife Bacı'ya bu aziz millet bacısına küfredene gereğini yapmıştır. Bu konuda bizi yaralayan milleti temsil makamındaki birinin şehit yakınlarının hassasiyetlerini kavramayarak bu hal ve tavır içerisinde bulunmuş olmasıdır. İsteğimiz sadece istifa etmesi değil tüm kıymetli şehit ailelerinden tek tek özür dileyerek, pişmanlığını bildirmesidir. Tarih manevi değerlerine saygısızlık yapanları hiçbir zaman unutmayacaktır" diye konuştu.

ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ
ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ
ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ
ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Lütfü Türkkan, Ardahan, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARDAHAN'DA TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ - Son Dakika


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