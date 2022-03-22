Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi

22.03.2022 11:05
Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi

Ardahan'da yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.

Ardahan'da yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolünde bir otobüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu R.G'ye ait turşu bidonu içerisine gizlenmiş 63 sikke bulundu.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkelere el koyan ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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