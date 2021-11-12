Ardahan'da üç evde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da üç evde eşya hırsızlığı yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Halil Efendi Mahallesi'ndeki bazı evlerde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir haftalık titiz çalışma sonucu 3 evde eşya hırsızlığı yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla D.M, T.Y. ve B.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan B.D. tutuklandı, D.M. ile T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.