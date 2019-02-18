Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

52 dakika önce

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Ardahan genelinde okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildiARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Ardahan-Artvin, Ardahan-Posof ve Ardahan-Göle karayolları ulaşıma kapandı.

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan genelinde okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Ardahan- Artvin, Ardahan- Posof ve Ardahan- Göle karayolları ulaşıma kapandı. Göle karayolunda tırlar kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ardahan genelinde okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.
Bölgede gün boyu devam eden kar ve tipi, akşam saatlerinde etkisini attırdı. Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan- Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan- Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolları ulaşıma kapandı. Tipinin etkisini sürdürdüğü il genelinde bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düştüğü Ardahan-Göle kara yolunun Kirman mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Ardahan- Göle karayollarının ulaşıma kapandığını belirtilerek, "Kapalı yollarda karla mücadelenin yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayollarının yanı sıra tüm yollarda kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksattığı belirtilen açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.
Öte yandan Ardahan Valiliğinden de açıklama yapılarak kent genelinde okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

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