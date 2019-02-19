Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

25 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipiden dolayı trafiğe kapanan Ardahan'ı Göle, Posof ve Şavşat ilçelerine bağlayan kara yollarında ulaşım halen sağlanamıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı bazı köylerin yanı sıra Hanak, Çıldır ve Göle ilçelerinde toplam 167 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışı ve tipi yüzünden çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Posof, Göle, Ardahan, Güncel
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