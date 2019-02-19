Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ardahan'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı