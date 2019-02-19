Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli
25 dakika önce
Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan
'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipiden dolayı trafiğe kapanan Ardahan'ı Göle
, Posof
ve Şavşat
ilçelerine bağlayan kara yollarında ulaşım halen sağlanamıyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı bazı köylerin yanı sıra Hanak
, Çıldır
ve Göle ilçelerinde toplam 167 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışı ve tipi yüzünden çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:02 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ardahan'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi