Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli
15 dakika önce
Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.
Ardahan
'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.
Bugün öğleden sonra etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun tipiye dönüştü. Kar
yağışı ve tipi özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.
Kar ve tipi Ardahan'ı çevre illerle bağlayan yolların tamamında etkili olurken, Ardahan- Şavşat
kara yolunun Sahara mevkisi görüş mesafesinin sıfıra inmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Söz
konusu yolda karla mücadele çalışması yürütülmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.
Ardahan- Posof
kara yolunda ise yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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