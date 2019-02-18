Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli (2)

Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli (2)

1 saat önce

OKULLAR TATİL EDİLDİArdahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli (2), System.String[]
OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ardahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.

Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:21 Kaynak: DHA

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