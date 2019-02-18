Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli (2)
1 saat önce
OKULLAR TATİL EDİLDİArdahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
OKULLAR TATİL EDİLDİ Ardahan Valiliği
, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.
Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:21 Kaynak: DHA
Son Dakika! Van'da Korkutan Deprem!
AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
İYİ Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu
Otobüsündeki Taciz Şüphelisini Döverek Karakola Telim Eden Şoför, O Anları Anlattı