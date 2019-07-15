Ardahan'da ulaşıma sis engeli
8 saat önce
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 03:08 Kaynak: İHA
'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan- Posof
karayolunun Ilgar Dağı
mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor. Akşam saatlerinde Ilgar Dağı Mevkinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Ardahan-Posof güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.
Hava sıcaklığı -2 derece olarak ölçülürken, sis de etkisini gösterirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları hususunda ikaz etti - ARDAHAN
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