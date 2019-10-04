Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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Ardahan'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

42 dakika önce

Ardahan Üniversitesinde 2019-2020 akademik yılının başlamasıyla birlikte, Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Ardahan'da

Ardahan Üniversitesinde 2019-2020 akademik yılının başlamasıyla birlikte, Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.


ARÜ Rektörü Mehmet Biber, Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, Emniyet, KYK ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin açılmasıyla birlikte gerek üniversite, gerekse öğrencilerin güvenliği konusunda alınacak olan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Ayrıca, Emniyet birimlerince üniversitede huzur ve güven ortamının sağlanması için alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında sunum yapıldı.


Üniversite güvenliği konusunda ilgili kurum, kuruluş ve üniversite yönetiminin koordineli bir şekilde hareket etmesinin önemine değinen Vali Masatlı, "5 bini aşkın öğrencinin üniversite eğitimi aldığı ilimizde, üniversitenin huzurlu, güvenli ve daha özgür bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla, başta terör ve uyuşturucu olmak üzere her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu tedbirleri dönem sonuna kadar kararlılıkla uygulayacağız. Biz bu huzurun tesisi noktasında tüm ilgili kurumlarla birlikte görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu. - ARDAHAN

Jandarma, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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