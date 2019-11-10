Son Dakika Haberleri: Ardahan'da üniversite öğrencileri ormanda çöp topladı
Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'da üniversite öğrencileri ormanda çöp topladı

Ardahan'da üniversite öğrencileri ormanda çöp topladı

6 saat önce

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu, ormanlık alanda çöp topladı.

Ardahan'da üniversite öğrencileri ormanda çöp topladı, System.String[]

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu, ormanlık alanda çöp topladı.

Gönüllü gençler, çevre duyarlılığını artırmak, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yarın gerçekleştirilecek 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı etkinliğine dikkat çekmek için ARÜ kampüsü önünde toplandı.

Kampüs yerleşkesinin karşısındaki ormanlık alana giden öğrenciler, eldiven giyerek çevreye atılan çöpleri poşetlere doldurdu.

ARÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Adem Çelikdöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek fiden dikme programına dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin önemli olduğunu belirten Çelikdöver, "Yaptığımız aslında her insanın görevi ve sorumluluğudur. Ormanları ve çevremizi temiz tutarak geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Son dönemlerde ormanlarımıza yönelik çok sayıda yangın ve tahribatlar odu. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek istiyoruz. Bu da ancak çalışmayla mümkündür." diye konuştu.

Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının önemli olduğunu vurgulayan Çelikdöver, devletten beklemeden her bireyin fidan dikmesi gerektiği mesajını vermek istediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Başak Çiçek de yaşanabilir bir çevre istediklerini belirterek, "Temiz bir çevre ve hava için herkesin duyarlı olması lazım. Güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, gençlerin tulum eşlinde halay çekmesiyle sona erdi.

Ardahan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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