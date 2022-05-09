Ardahan'da üniversite öğrencilerinden "trafikte farkındalık" eylemi - Son Dakika
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Ardahan'da üniversite öğrencilerinden "trafikte farkındalık" eylemi

09.05.2022 15:15
Ardahan'da üniversite öğrencilerinden "trafikte farkındalık" eylemi

Ardahan'da, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencileri trafik ve yaya kurallarına dikkati çekmek amacıyla dövizli eylem yaptı.

Ardahan'da, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencileri trafik ve yaya kurallarına dikkati çekmek amacıyla dövizli eylem yaptı.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören bir grup öğrenci, "Topluma hizmet uygulamaları dersi" kapsamında, Kongre Caddesi'ndeki Bankalar Kavşağı'na geldi.

Öğrenciler, burada başta emniyet kemeri olmak üzere sürücü ve yayaların trafikte uyması gereken kuralları anlatan dövizler tuttu.

Trafik polisleri de sürücü ve yayalara trafik kurallarını hatırlatan çeşitli broşürler dağıttı.

ARÜ öğretim görevlisi Yakup Kürşat Aras, gazetecilere, eylemin, müfredata alınan yeni bir ders konusu olarak işlendiğini belirterek, "Toplumun sorunlarını belirleyen, ona gerçekçi çözümler üretmek isteyen öğrencilerimizle birçok proje yaptık. Bu da projelerden bir tanesi. Vatandaşın uyması gereken kurallar noktasında bazı hatırlatmalar ve farkındalıklar oluşturmak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki emniyet kemeri gerçekten de hayat kurtarıyor." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Raziye Filiz Akkuş da uygulamanın, amacına uygun yapıldığını belirterek, yaya iken sürücüye, sürücü iken yayaya nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattıklarını anlattı.

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Trafik Haftası, Üniversite, Ardahan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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