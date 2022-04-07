Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı

07.04.2022 12:33
Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Kampüsü'ne giren kurtlar, bir öğretim görevlisi tarafından görüntülendi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Kampüsü'ne giren kurtlar, bir öğretim görevlisi tarafından görüntülendi.

Ardahan'da kötü hava şartları sebebiyle kırsal kesimlerde yiyecek bulamadığı tahmin edilen 2 kurt, üniversite kampüsüne girdi. ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun arka kısmındaki ormanlık alana kadar inen 2 kurt, akşam saatlerinde görevlileri görünce ormanlık alana doğru uzaklaşmaya çalıştı.

Kurtları, ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE ERİYEN KAR SULARI, DERELERİ TAŞIRDI YOLLARI SU BASTI Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi

Ardahan Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Üniversite, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:59:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement