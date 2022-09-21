Ardahan'da coğrafi işaretli "içi kırmızı elma" hasat ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da coğrafi işaretli "içi kırmızı elma" hasat ediliyor

21.09.2022 11:50
Ardahan'da coğrafi işaretli "içi kırmızı elma" hasat ediliyor

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı.

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı.

Posof ilçesinde yetişen ve 3 yıl önce "Posof-Badele Elması" adıyla coğrafi işaret alan elma, yörede az sayıda çiftçi tarafından yetiştiriliyor.

Olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan elmanın hasadına başlayan yetiştiriciler, ihtiyaçları dışında kalan elmaları ildeki müşterilerine pazarlıyor.

Yöre halkınca toplandıktan sonra depo ya da serin alanlarda muhafaza edilen elmanın, yaklaşık 2 hafta içinde içi de dışı gibi kırmızılaşıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AA muhabirine, mevsimlerin her alanda olduğu gibi elmanın da üretimini etkilediğini söyledi.

"Bu yıl elma ağaçlarımızda verim yüksek"

Geçen yıl içi kırmızı elmada üretim olmadığını ancak bu yıl bereketli bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

"Bu yıl elma ağaçlarımızda verim yüksek. Elmanın gerekli olgunluğa ulaşması için biraz daha beklememiz lazım. Ancak şu an tüm ağaçlarımız da elmalarla dolu. Bizim için bereketli bir sezon olacak. Elmanın içinin de dışı gibi kırmızılaşması için biraz daha beklememiz gerek."

Üretici Adnan Bozyiğit de bu dönem gerekli olan nem ve kırağını beklediklerini belirterek, bunun elmaya faydasının olacağını dile getirdi.

Verimli bir sezonun sevincini yaşadıklarını anlatan Bozyiğit, "Bu elma, genel manada iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. İklim şartları uygunluğuna göre elmanın içi tam kırmızılaşıyor ama iklim şartları olumsuz gittiğinde elma beyaz kalıyor ya da çok az kırmızılaşıyor." ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, ilçe merkezinde aynı zamanda fidan üretimi de yapıldığını belirterek, elmanın istenilen seviyede olması için herkesin bu işe gönül vermesi gerektiğini aktardı.

Üretici Şemsettin Özgen de bu yıl tüm elma ağaçlarında verimin yüksek olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan emniyet halı sahası hizmete açıldı Ardahan'da bakım ve onarımı tamamlanan emniyet halı sahası hizmete açıldı 'Damla Projesi' kapsamında Ardahan'a gelen gençler Vali Öner'i ziyaret etti 'Damla Projesi' kapsamında Ardahan'a gelen gençler Vali Öner'i ziyaret etti
Kaynak: AA

Ardahan, Posof, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da coğrafi işaretli 'içi kırmızı elma' hasat ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da coğrafi işaretli "içi kırmızı elma" hasat ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement