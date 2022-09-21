Ardahan'da coğrafi işaretli "içi kırmızı elma" hasat ediliyor

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı.

Posof ilçesinde yetişen ve 3 yıl önce "Posof-Badele Elması" adıyla coğrafi işaret alan elma, yörede az sayıda çiftçi tarafından yetiştiriliyor.

Olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan elmanın hasadına başlayan yetiştiriciler, ihtiyaçları dışında kalan elmaları ildeki müşterilerine pazarlıyor.

Yöre halkınca toplandıktan sonra depo ya da serin alanlarda muhafaza edilen elmanın, yaklaşık 2 hafta içinde içi de dışı gibi kırmızılaşıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AA muhabirine, mevsimlerin her alanda olduğu gibi elmanın da üretimini etkilediğini söyledi.

"Bu yıl elma ağaçlarımızda verim yüksek"

Geçen yıl içi kırmızı elmada üretim olmadığını ancak bu yıl bereketli bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

"Bu yıl elma ağaçlarımızda verim yüksek. Elmanın gerekli olgunluğa ulaşması için biraz daha beklememiz lazım. Ancak şu an tüm ağaçlarımız da elmalarla dolu. Bizim için bereketli bir sezon olacak. Elmanın içinin de dışı gibi kırmızılaşması için biraz daha beklememiz gerek."

Üretici Adnan Bozyiğit de bu dönem gerekli olan nem ve kırağını beklediklerini belirterek, bunun elmaya faydasının olacağını dile getirdi.

Verimli bir sezonun sevincini yaşadıklarını anlatan Bozyiğit, "Bu elma, genel manada iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. İklim şartları uygunluğuna göre elmanın içi tam kırmızılaşıyor ama iklim şartları olumsuz gittiğinde elma beyaz kalıyor ya da çok az kırmızılaşıyor." ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, ilçe merkezinde aynı zamanda fidan üretimi de yapıldığını belirterek, elmanın istenilen seviyede olması için herkesin bu işe gönül vermesi gerektiğini aktardı.

Üretici Şemsettin Özgen de bu yıl tüm elma ağaçlarında verimin yüksek olduğunu söyledi.