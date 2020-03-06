Ardahan'da uyuşturucu ile mücadele etkinlikleri toplantısı - Son Dakika

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında, uyuşturucu ile mücadele Mart ayı etkinlikleri kapsamında toplantı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, bağımlılığın, sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra ülkelere mali açıdan büyük zarar veren toplumsal bir problem olduğunu belirterek, "Toplumsal güvenlik sorunu olan uyuşturucu madde kullanımı ve bununla bağlantılı suçlar toplumsal gelişimimizin önünde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uyuşturucu, oluşturduğu güvenlik ve sağlık tehditlerinin yanında, başta terör örgütleri olmak üzere suç örgütlerinin finansmanı için en önemli araçların başında gelmektedir. Bu nedenle Bakanlığımızca uyuşturucu ile mücadele her boyutuyla ele alınarak, politika belgeleri ve eylem planları geliştirilip, uygulanmaktadır. Bu kapsamda, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla Mart ayında yapılacak çeşitli organizasyonlar, programlar, sempozyumlar, bilgilendirme etkinlikleri, eğitimler, spor turnuvaları ve yarışmalarla farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir" dedi.



Uyuşturucuyla mücadele farkındalık etkinlikleri kapsamında ilimizde de faaliyetlerin olacağını belirten Vali Masatlı, uyuşturucu il mücadele eylem Planında her kurumun üstüne düşen görevi eksiksiz olarak yapacağını ifade etti.



Toplantıya Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Şükrü Şenduran, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavıcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili kurum amirleri katıldı.



Toplantıda Sağlık Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı, değerlendirilmelerde bulunuldu. - ARDAHAN