Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

05.10.2022 15:33
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla ilgili suçları önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Güney Çevre Yolu'nda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 682 gram esrar, bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, otomobildeki V.Ş. ile F.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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