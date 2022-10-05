Araçta yapılan aramada 682 gram esrar, bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, otomobildeki V.Ş. ile F.B'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla ilgili suçları önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Güney Çevre Yolu'nda bir otomobili durdurdu.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Münir Karaloğlu, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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