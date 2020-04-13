Ardahan'da vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı - Son Dakika

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Ardahan'da vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı
6 saat önce
ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak, maskesiz gezenleri uyardı, maske dağıttı.
ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak, maskesiz gezenleri uyardı, maske dağıttı.
Vali Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak maskesiz gezenleri uyardı. Toplum sağlığı için maske takmanın önemine değinen Vali Masatlı, 'maskemiz yok' diyen bazı vatandaşlara ise korumalarıyla maske gönderdi. Vali Masatlı, "Bu süreçte herksin maske takması önemli. Toplum sağlığı için buna dikkat etmeliyiz. Çalışırken, çarşıda gezerken maske takma kuralına uymaya davet ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:48 Kaynak: DHA
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