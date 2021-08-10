Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

ARDAHAN'da, koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Vali Hüseyin Öner ve denetim ekipleri, sahaya indi. Esnaf ve halkı denetleyen Vali Ören ve beraberindekiler, tedbirler konusunda uyarılarda bulunup, aşının önemini anlatarak, sırası gelen herkesin mutlaka yaptırması gerektiğini söyledi.

Vali Hüseyin Öner, yardımcısı Cem Gümrükçü, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri ile denetime çıktı. Vali Öner, son günlerde vaka sayılarında tekrar artış yaşandığını belirterek, kurallara uyulması ve aşı yaptırılması çağrısında bulundu. Sokakta gezen, kahvelerde oturan, araçlarda bulunanları tek tek uyaran Vali Öner, kentte vaka sayısındaki artış nedeniyle herkesi uyardı.Temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında koronavirüsten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Vali Öner, "Maalesef uzun bir sürenin ardından hastalık çok ciddi bir artış seyrine girdi. Vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini hatırlatıyoruz. Aynı zamanda aşı olmanın da hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın gençlerimizin okula gitmesini sağlayacağız. Ardahan'da aşılamada yüzde 70 seviyesine ulaştık. İnşallah en yakın zamanda mavi il statüsüne geçeceğiz" diye konuştu