Ardahan'dan selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi

Ardahan'da, valilik organizesinde, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan bir tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a uğurlandı.

Vali Hüseyin Öner'in katılımıyla, valilik bahçesinde düzenlenen programda, sel felaketinden etkilenen Pakistan için toplanan yardımlar araca yüklendi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, selden en fazla zararı sivil halkın gördüğünü, kırsal kesimlerde yaşayanların gıda temin etmekte zorlandığını söyledi.

Sel felaketinden etkilenen Pakistan'a Ardahan'dan da yardım eli uzatmak için çalışma yaptıklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Pakistan halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanlığımızca başlatılan yardım kampanyamıza Ardahan'dan da büyük destek geldi. 1267 gıda paketi, 482 hijyen paketi yüklü yırdım tırımız bugün yola çıkıyor. Kampanyamıza destek veren kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hayırsever Ardahanlılara yürekten teşekkür ediyorum."

Yardım tırı daha sonra Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.