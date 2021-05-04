Ardahan'da Valilik ve Belediyeden "telefon dolandırıcılığı" uyarısı - Son Dakika

Ardahan Valiliği ve Ardahan Belediye Başkanlığı "telefon dolandırıcılığı" konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde telefon dolandırıcılarının "Pandemi Desteği" adı altında internet linki içeren mesajlar gönderdiği bildirildi.

Söz konusu linke tıklayanların kişisel bilgilerinin ele geçirildiği yönünde çok sayıda şikaye alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşın vakit kaybetmeden ilgili makamlarla irtibata geçilmesi istendi.

Vatandaşın duyarlı olması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, Valiliğimizin, Kaymakamlıklarımızın, Belediyelerimizin ya da diğer kurumlarımızın adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişileri vakit kaybetmeden 155 Polis, 156 Jandarma ve adli makamlara bildirmeleri rica olunur."

Ardahan Belediye Başkanlından yapılan açıklamada da vatandaşların telefon dolandırıcılığı konusunda dikkatli olmaları istendi.