Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada - Son Dakika

Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada

16.02.2021 21:47
Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada, System.String[]

Ardahan'da gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi gören vatandaşlar endişelendi.

Ardahan'da gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi gören vatandaşlar endişelendi. Işık saçarak yere düştüğü görülen yabancı cisim cep telefonu kamerasına kaydedilirken merak konusu oldu.

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde, gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi görenleri endişelendi. Köylüler, bu anlarda gökyüzünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak konusu oldu. Yanarak, aşağı doğru düşen cismi kaydeden Halil İbrahim Mert, "Akşam üzeri evimin önünde dururken bir anda gökyüzünde bir ışık belirdiğini fark ettim. Bu ışık son derece parlaktı ve zikzaklar çizerek ilerliyordu. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, ama arkasında dumanlar belirince biraz tedirgin oldum. Acaba bu bir göktaşı mı, yoksa Allah göstermesin bir uçak veya helikopter, ya da buna benzer bir şey mi düşüyor diye biraz tedirgin oldum. O esnada telefonum elimdeydi ve hemen kayda girdim ve çekmeye başladım. Yaklaşık 8-10 saniye daha ışık zikzaklar çizerek ilerlemeye devam etti ve bir anda ortadan kayboldu." dedi. - ARDAHAN

Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada
Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada - Son Dakika


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