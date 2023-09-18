Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok - Son Dakika

Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok

Ardahan\'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
Son Güncelleme: 18.09.2023 11:36

Ardahan'ın Göle ilçesindeki Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlköğretim Okulu'nda öğretmen bulunmaması velilerin tepkisine neden oldu. Okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen öğretmen atanmayan okulda, çocukların okula gelmemesi yönünde anonslar yapılıyor. Duruma isyan eden veliler, yetkililere seslenerek bir an önce gerekenin yapılmasını istiyor.

Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü beldesinde Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlköğretim Okulu'nda öğretmen bulunmuyor. Belde halkı yetkililere seslenerek duruma isyan etti.

"NE KADAR ACI DEĞİL Mİ?"

İlköğretim birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuyan çocuklar için okulda öğretmen olmadığını belirten veliler, çaresizce seslerini duyurmak istiyor. Çocuklar okula gelmesin diye anonsların yapıldığını söyleyen bir veli, "Ne kadar acı değil mi? İlk duyduğumda bir baba olarak hissettiğim duygunun tarifi yok." dedi.

GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'na, bölgedeki yöneticilere ve önde gelen siyasilere seslenen veliler, bir an önce gerekenin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
12:31 Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti
12:21 Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum
12:04 Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar
11:57 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
11:53 Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü
11:52 Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti
11:41 Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor
11:28 Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 13:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement