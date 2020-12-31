Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı - Son Dakika

Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı

31.12.2020 14:01
Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı, System.String[]

Ardahan'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Ardahan'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri, vahşi yırtıcıların da aralarında bulunduğu yaban hayatının, kara kıştan olumsuz etkilenmemesi için sarıçam ormanlarıyla kaplı Yalnızçam bölgesinde yemleme çalışması yaptı.

DKMP ekibi, araçlarla taşıdıkları sakatat ve otları, ormanlık alanda belirli noktalara bıraktı.

Ekip sorumlusu Fatoş Okulu, AA muhabirine, son günlerde kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için belirli aralıklarla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Okulu, "Bugün arkadaşlarla, belirlenen noktalara ot ve et bıraktık. Amacımız bozayı, vaşak, kurt, tilki, kuş ve benzeri türlerin aç kalmasını önlemek. Çalışmalarımız sürecek." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi
Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü         
14:23
Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi         
14:02
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti         
11:31
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 14:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei