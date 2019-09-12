Son Dakika Haberleri: Ardahan'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay Ankara'ya sevk edildi
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Ardahan'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay Ankara'ya sevk edildi

58 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan'da yakalanan Astsubay Ü.Ç. gözaltına alındı.

Ardahan'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay Ankara'ya sevk edildi, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan'da yakalanan Astsubay Ü.Ç. gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ardahan Tugay komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs sorgusunun ardından Ankara'ya sevk edildi. - ARDAHAN

Ardahan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:49 Kaynak: İHA
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