Ardahan'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay Ankara'ya sevk edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan'da yakalanan Astsubay Ü.Ç. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:49 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ardahan'da yakalanan Astsubay Ü.Ç. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ardahan Tugay komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sorgusunun ardından Ankara'ya sevk edildi. - ARDAHAN
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