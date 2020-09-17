Yakıt taşıyan tanker ve ATV motoru devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Tankerdeki yakıtın çevreye dağılmaması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Her iki kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçenin Kurtkale bölgesinde ise Kahraman Taştekin'in kullandığı ATV motoru devrildi. Kazada, Taştekin ve eşi Medine Taştekin yaralandı.

Ardahan 'ın Çıldır ilçesinde işlenmemiş yakıt taşıyan tanker ile ATV motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

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