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Ardahan'da yangın

1 saat önce

Ardahan'da Ölçek köyünde Hayrettin Demirbaş'a ait evin çatısında yangın çıktı.

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Ardahan'da Ölçek köyünde Hayrettin Demirbaş'a ait evin çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ölçek köyünde Hayrettin Demirbaş'a ait evin bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Etraftaki komşuların yangını fark etmesi üzerin, itfaiye, sağlık ve jandarmaya haber verildi. Bölgeye, itfaiyenin yanı sıra, AFAD, UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Yangına vatandaşlar da itfaiye ile birlikte müdahale etmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise sağlık çalışanları ambulans içinde müdahale ederken, yangında hasar gören ev kullanılamaz hale geldi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:19 Kaynak: İHA
İtfaiye, Ardahan, 3. Sayfa
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