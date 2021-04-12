Ardahan'da yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 10 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Ardahan'da, son bir ayda internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 10 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin Amerika, Fransa ve Almanya üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

5'inin müstehcen, 5'inin de yasa dışı bahis içerikli olduğu sitelere erişimin engellendiği belirtildi.