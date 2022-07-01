Ardahan'da yasaklı ırk köpek, atı paramparça etti! Atın çığlıkları yürek burktu - Son Dakika
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Ardahan'da yasaklı ırk köpek, atı paramparça etti! Atın çığlıkları yürek burktu

01.07.2022 17:30

Ardahan'da tasmasından kurtulan pitbull cinsi bir köpek, arabaya bağlı olan ata saldırdı. Atın çığlıkları yürek dağlarken, ortalık kan gölüne döndü. At yaşanan saldırıda hayatını kaybederken yaşanan anlar da kameralara yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle İlçesinde Salimbey mahallesi Çermik sokakta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

AT TELEF OLDU

Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken atlı arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.

O ANLAR KAMERADA

Köpek vahşeti cep telefonu ile görüntüledi. Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.

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Kaynak: İHA

Adem Kılıç, Ardahan, Göle, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da yasaklı ırk köpek, atı paramparça etti! Atın çığlıkları yürek burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da yasaklı ırk köpek, atı paramparça etti! Atın çığlıkları yürek burktu - Son Dakika
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