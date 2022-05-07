Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

07.05.2022 15:18
Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

Ardahan'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Ardahan'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Kent merkezindeki işlek cadde ve kavşaklarda trafik ışıklarında emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı. Vali Vekili Mehmet Fatih Kılıç, uygulamaya katılarak vatandaşları bilgilendirdi. Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kılıç, "İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarından biridir bu. Bugün aynı anda 81 ilimizde eş zamanlı olarak yapılan bir etkinlik. Ardahan'da araç sayısı hızla artmakta ve dolayısıyla yaya önceliği, yaya yollarının kullanımı gibi konularda hem yayalarının bilinçlerinin arttırılması hem de beraberinde trafikteki sürücülerin bilinçlerinin arttırılması noktasında bir çalışmadır bu. Nihayetinde trafikte; sağlıklı, konforlu, huzurlu ve güvenli bir tutum için her iki tarafın da kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Bu konuda dikkatli davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm sürücü ve yayaların özenli hareket etmelerini istediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - ARDAHAN

Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı
Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı
Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı
Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

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Trafik Haftası, Mehmet Fatih, Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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