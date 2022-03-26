Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

26.03.2022 12:39
Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Bölgedeki yaylalarda bulunan ve vatandaşların yazın kullandığı evler de adeta kara gömüldü.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, bölgede kar yağışının güzellikleri de beraberinde getirdiğini belirterek, yöre halkının yazın kullandığı yayla evlerinin yoğun yağışlarla kar altında kaldığını anlattı.

Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı
Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı
Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı
Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı

YORUMLAR
500
Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement