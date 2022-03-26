Ardahan'da yayla evleri kar altında kaldı - Son Dakika

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Bölgedeki yaylalarda bulunan ve vatandaşların yazın kullandığı evler de adeta kara gömüldü.
Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, bölgede kar yağışının güzellikleri de beraberinde getirdiğini belirterek, yöre halkının yazın kullandığı yayla evlerinin yoğun yağışlarla kar altında kaldığını anlattı.
Kaynak: AA
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