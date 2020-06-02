Ardahan'da yaz ve kış bir arada - Son Dakika

Ardahan'da yaz ve kış bir arada

ARDAHAN - Ardahan'da bir yanda kar, bir yanda yaz olmak üzere tek günde dört mevsim yaşanıyor.

Yaz geldi, havalar ısındı. Ama Ardahan'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Ardahan'daki yaylalarda baharın açtırdığı çiçeklerle karlar aynı anda görüntülendi.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, yaylaya çıkanlar, yaz mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşıyor. 2100 rakımlı Çataldere köyü Yaylasına gelenler, çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylada yaz mevsiminde alışılmışın dışında kar keyfini yaşıyor. Yaylanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Tayfur Kılıç ATV aracıyla yaylada gezdiğini söyleyerek, Rengarenk çiçeklerin karla bütünleştiğini söyledi. Kılıç, "Arazide her renk çiçek bulunuyor. Yaz ve kış bir arada burada. Çok güzel polen kokusu var. Tamamen rengarenk her yer ve yayla turizmini özleyenleri bu aralara bekliyoruz" dedi.