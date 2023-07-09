Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Liseli Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Liseli Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Liseli Öğrenci Hayatını Kaybetti

09.07.2023 11:56

ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatan Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karataş (15), bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Okulların tatil olması sebebiyle Hanak ilçesine bağlı Börk köyündeki ailesinin yanına giden Oğuzhan Karataş, hayvanları otlatırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karataş'ı Hanak Sağlık Merkezi'ne götürdü. Karataş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Liseli Oğuzhan Karataş'ın cenazesinin bugün Börk köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatan Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karataş (15), bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Okulların tatil olması sebebiyle Hanak ilçesine bağlı Börk köyündeki ailesinin yanına giden Oğuzhan Karataş, hayvanları otlatırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karataş'ı Hanak Sağlık Merkezi'ne götürdü. Karataş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Liseli Oğuzhan Karataş'ın cenazesinin bugün Börk köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Oğuzhan Karataş, Karataş, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Liseli Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor
14:19 Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor
14:02 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:58 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir
13:30 Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:26 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı
13:22 Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
13:25 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
13:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 14:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Liseli Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement