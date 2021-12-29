Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen tilkiyi sürücüler besledi - Son Dakika

Karla beyaza bürünen Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen tilkiyi sürücüler besledi.

Kentte kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yabani hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Karla kaplı arazide aç kalan tilki, Ardahan- Çıldır kara yolu Meryem köyü mevkisinde yiyecek ararken görüntülendi.

Araçlarını durduran bazı sürücüler, tilkiye yanlarındaki yiyeceklerden bıraktı.

Taksicilik yapan Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, "Yoldan geçerken tilkinin yem aradığını fark ettim. Benden uzaklaşmadı ve daha çok yaklaştı. Ben de yiyecek verdim." dedi.