Ardahan'da yoğun kar altında drift yaptılar - Son Dakika

Son iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da 2 sürücü kar altında drift yaptı.

İl genelinde olduğu gibi Çıldır'da da kar ve tipi etkisini artırdı.

Çıldır Gölü kıyısındaki Sosyal Tesisler mevkisine gelen 2 sürücünün drift yapmasını, çevredekiler ilgiyle izledi.

Drift yapan sürücüleri izleyen vatandaşlardan Selçuk Kara, yoğun kar yağışı nedeniyle drift yapmak isteyenlerin bölgeye geldiğini söyledi.

Kara, "Çıldır Gölü'nün donmasıyla birçok insan bu bölgeye geliyor. Bugün de kar yoğunlaştı. Drift yapmak isteyenler Sosyal Tesisler mevkisine geldi. Burası hem düzlük alan, hem geniş. Yoğun kar altında yapılan drift çok güzel görüntüler oluşturdu." dedi.