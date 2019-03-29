Ardahan'da Yoğun Kar Kenti Beyaza Bürüdü
17 dakika önce
Ardahan'a etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Ardahan
'a etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Ardahanlılar Mart ayının sonlarında güne kar sürprizi ile başladı. Geceden başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırması sonucu kent beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bugün kar yağdığını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söyledi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
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