Ardahan'da Yoğun Kar, Kenti Beyaza Bürüdü
1 saat önce
Ardahan'da yoğun kar, kenti beyaza bürüdüARDAHAN - Ardahan'a bahar geldi derken yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Ardahan
'da yoğun kar, kenti beyaza bürüdü
ARDAHAN - Ardahan'a bahar geldi derken yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Ardahanlılar Mart ayının sonlarında güne kar sürprizi ile başladı. Geceden başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırması sonucu kent beyaza büründü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bu gün kar yağdığını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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