Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Yoğun Kar Yağışıyla Kapanan Yollar Açılıyor

Ardahan'da Yoğun Kar Yağışıyla Kapanan Yollar Açılıyor

56 dakika önce

Ardahan'da yoğun kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor -Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyorARDAHAN - Ardahan'da İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çabalıyor.

Ardahan'da yoğun kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor
-Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor

ARDAHAN - Ardahan'da İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çabalıyor.
Ülke genelinde çetin kış koşulları etkisini sürdürürken, bu mücadelenin yoğun yaşandığı iller arasında Ardahan da bulunuyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışma yürütüyor.
Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük çaba sarf eden ekipler, çoğu zaman fırtına ve tipiye rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yaklaşık 2 gün boyunca etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle yolu kapanan Ardahan merkeze bağlı Çalabaşı köyü ve Çiftlik mahallesinde yol açma çalışması başlatan ekipler, burada yaşayan engelli vatandaşları da kurtararak tedavileri için Ardahan'a gönderildi.
Ekipler Hoçuvan bölgesinde 3 ekiple karla mücadeleye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Kar, Ardahan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:57:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Yoğun Kar Yağışıyla Kapanan Yollar Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]