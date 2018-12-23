Ardahan'da Yoğun Sis
4 saat önce
Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis ve soğuk hava etkili oldu.
Ardahan
'da sabah saatlerinde yoğun sis ve soğuk hava etkili oldu.
Yoğun sis ve soğuk havanın oluşturduğu buzlanmadan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan Köprüsü ile Kura Nehri bölgesinde, buharlaşmadan dolayı sis yoğunlaştı.
Ardahan Kalesi bölgesinde ağaçlar ve yapraklardaki kırağılar güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:49 Kaynak: AA
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