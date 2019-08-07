Ardahan'da yoğun sis
10 dakika önce
Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan- Posof
kara yolunun Ilgar Dağı
mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu.
Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.
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