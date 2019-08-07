Ardahan'da yoğun sis
2 saat önce
Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:24 Kaynak: AA
'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan- Posof
kara yolunun Ilgar Dağı
mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu.
Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi