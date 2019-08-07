Son Dakika Haberleri: Ardahan'da yoğun sis
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'da yoğun sis

2 saat önce

Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan- Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu.
Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Ilgar Dağı, Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı
Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da yoğun sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]