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Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

04.09.2021 10:21

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ardahan'da bir süredir etkili olan sis özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardanuç yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde düştü. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle Ardahan'dan Artvin'e ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Sürücülerden Yusuf Özer, sis nedeniyle Bülbülan Yayla mevkiinde bir süre beklemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Yoğun sis nedeniyle araçlar ilerleyemiyor. Biz de burada bekleyerek sisin kırılmasını sabırla bekliyoruz" dedi.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan, Ardanuç, Artvin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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