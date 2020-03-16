Ardahan'da yoğur kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da yoğur kar yağışı - Son Dakika

Ardahan'da yoğur kar yağışı

6 saat önce

ARDAHAN, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Ardahan'da yoğur kar yağışı, System.String[]

ARDAHAN, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla karla kaplandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.


Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
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