Ardahan'da yol ve kaldırımlar yenileniyor

Ardahan Belediyesi yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki bazı yol ve kaldırımlarda yenilemeye ihtiyaç duyulması dolayısıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşlara en güzel yol ve kaldırımla hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade eden Demir, "Özellikle Kongre Caddesi bağlantılı Lise Caddemizde yaklaşık bir aylık bir çalışmamız olacak. Bu süre zarfında vatandaşlarımızın göstereceği anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Çalışmalarımız hassasiyetle gerçekleşiyor. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır." diye konuştu.