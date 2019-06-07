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Ardahan'da yüzlerce kaçak hayvan yakalandı

1 saat önce

Ardahan merkeze bağlı Ovapınar Köyü merasında kaçak yollarla getirildiği belirlenen 800 küçükbaş hayvan yakalandı.

Ardahan'da yüzlerce kaçak hayvan yakalandı, System.String[]
Ardahan merkeze bağlı Ovapınar Köyü merasında kaçak yollarla getirildiği belirlenen 800 küçükbaş hayvan yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ovapınar köyü merasında köylüler tarafından otlatılmaya bırakılan küçükbaş hayvan sürüsü fark edildi.
Hayvanların izinsiz bir şekilde otlatıldığından şüphelenen köylüler durumu, Jandarma ile Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Söz konusu meraya gelen yetkililerce hayvanları izinsiz otlatan kişiler hakkında yasal işlemin başlatıldı.
Ovapınar Köyü Muhtarı Tekin Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ait meraların kaçak yollarla kullanılmak istendiğini, ancak buna izin vermeyeceklerini belirterek,
"Meramızda otlatılması amacıyla bu hayvanlar kaçak yollarla geldi. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Kim olursa olsun köyümüzün merasına kaçak yollarla hayvan girişine izin vermeyeceğiz. Bunları fark ettik hemen jandarma ve diğer ilgililere haber verdik. Her köylüden bu duyarlılığı bekliyoruz." dedi.
Doğancı, jandarmaya teslim edilen hayvanların Iğdır'dan geldiğini belirlediklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Jandarma, Ardahan, Güncel
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