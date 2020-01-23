Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti - Son Dakika

Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti

14 dakika önce

Ardahan kent merkezinde yüzlerce kuşun toplu hareketi görenlerin ilgisini çekti.

Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti, System.String[]

Ardahan kent merkezinde yüzlerce kuşun toplu hareketi görenlerin ilgisini çekti.

Akşam saatlerinde bina çatılarında toplanan yüzlerce kuşun aynı anda kanat çırpması, Kongre Caddesi'ndeki vatandaşlarca izlendi.

Vatandaşlardan Turgay Yılmaz, AA muhabirine, kuşların ısınmak için bunu yaptığını ifade etti.

Yılmaz, "Bu toplu uçuşları özellikle soğuk günlerde, akşam ve sabah saatlerinde yaparlar. Çünkü ısınmak için yapıyorlar. Sıcak günlerde görülmezler." dedi.

Bir süre çatılardan çatılara konan kuşlar, havanın kararmasıyla gözden kayboldu.

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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