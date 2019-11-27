Ardahan'da

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Valilik koordinasyonunda yürütülen "Zeka Dünyamı Keşfediyorum projesi" kapsamında Zeka Oyunları Sınıfı açılışında bulundu.



Ardahan Valiliğince çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni şeyler öğrenmesi amacıyla "Zeka Dünyamı Keşfediyorum Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilde ki 250 öğretmene zeka oyunları eğitimleri verildi. Projenin ikinci ayağında ise "Zeka Dolu Sınıflar" uygulamasına geçildi. Uygulama kapsamında çeşitli okullarda Zeka Oyunları Sınıfları oluşturuldu. Halk Eğitim Merkezinde ilki hizmet vermeye başlayan sınıfın ikincisi ise 23 Şubat İlkokulunda açıldı.



Açılış sırasında proje ve uygulama hakkında bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, Zeka Oyunları Sınıfı olmayan okul kalmayacağını belirterek şunları söyledi: "Zeka Dünyamı Keşfediyorum Projemiz kapsamında ilimizde 250 öğretmenimize 'Zeka Oyunları' eğitimi verildi. Okullarımızda da Zeka Oyunları sınıfları açmaya başladık. Bundan sonra ki süreçte tüm okullarımızda bu sınıfları kurmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız, bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanıyorlar. Zeka oyunları aynı zamanda çocuklarımıza çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme, öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği de kazandırıyor. Bu oyunlar çocuklarımızın yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, kötü alışkanlıklar edinmelerinin de önüne geçiyor. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretiyor, yaşamlarına öz güven katıyor. Çocuklarımızın, olaylara ve durumlara farklı acılardan yaklaşma seçeneklerine de yardımcı oluyor. Bu anlamda ilimizde bugün ikinci Zeka Oyunları Sınıfını açtık. Tüm okullarımızda bu sınıfları oluşturmayı hedefliyoruz."



Vali Masatlı, açılışın ardından, sınıfta zeka oyunları aktivitesine katılan öğrencilerle sohbet ederek oyunlar hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN