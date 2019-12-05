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Ardahan'daki Aktaş Gölü kısmen buz tuttu

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyinde kısmen buz tabakası oluşmaya başladı.

Ardahan'daki Aktaş Gölü kısmen buz tuttu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyinde kısmen buz tabakası oluşmaya başladı.

Türkiye- Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü kıyılarında inceden buz tabakası oluştu.

Gölü kıyısındaki Kenarbel köyünde yaşayan Muharrem Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğukların etkisini sürdürdüğünü belirleterek, "Şu an inceden buz tabakası Aktaş Gölü'nde oluştu. Ancak üstüne çıkılması için henüz erken. Çünkü buz inceden oluştu. Bundan sonra buz tabakası gittikçe kalınlaşır." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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