Aktaş Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı - Son Dakika

Türkiye ve Gürcistan arasında yer alan Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğukların etkisiyle tamamen dondu.

İl merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Aktaş Gölü, son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyinde yaklaşık 20 santimetre buz tabakası oluştu.

Başta ak pelikan ve tepeli pelikan olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Aktaş Gölü'nün buzlu halini görmek isteyen bazı vatandaşlar, buzun üstüne çıkarak yürüyüş yaptı.

Gölde yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer tipi oluştu.