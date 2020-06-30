Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da görülmeye başlandı - Son Dakika

Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

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Karadağların eteğinde, havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla Atatürk silüeti ortaya çıktı. Doğanın yeşilliğiyle buluşan silüet güzel görüntü oluşturdu.

Günlerdir bölgeye gelen ve silüeti görmek için havanın açılmasını bekleyen vatandaşlar, silüetin oluşumuna yoğun ilgi gösterdi.


Ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasının yanı sıra yeşil örtüyle kaplı alanlarda bol bol fotoğraf çekti.


Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"ni düzenlediklerini söyledi.

"Atatürk sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz"

Ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle söz konusu şenliklerin yapılmasının zor olacağını dile getiren Önal, şunları kaydetti:


"Bu yıl salgından dolayı şenliklerin yapılması biraz zor görülüyor. Valiliğe görüş bildirdik. İhtimal yapılmaması yönünde. Sonuçta salgın hala risk oluşturuyor. Ancak biz Atatürk'ün gölgesinde toplanmaya, Atatürk sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. İnşallah salgının son bulmasıyla gelecek sene daha görkemli şeklide kutlamayı planlıyoruz."

Atatürk silüeti temmuzun sonuna kadar izlenebilecek

Önal, vatandaşların havanın açık olması halinde Atatürk silüetini temmuzun sonuna kadar izleyebileceğini ifade etti.

Silüetin oluşumunu izlemeye gelen Hanife Bahşi de çok etkilendiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Bunun herkesçe görülmesi gerek. Bu bize büyük bir hediye. Herkese tavsiye ederim. Doğa, ortam muhteşem. Görülmeye ve izlenmeye değer." ifadelerini kullandı.


Karadağlar'ın eteğinde bugünlerde başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle ilçede 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün 1954 yılında fark ettiği doğal Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesinin ve bu doğa olayının duyulmasının ardından yurt genelinde ilgi görüyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Karadağlar, Ardahan, Damal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'daki 'Atatürk silüeti' bu yıl da görülmeye başlandı - Son Dakika

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