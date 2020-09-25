Ardahan'daki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ardahan'daki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama Açıklaması

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali...

Ardahan'daki

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan kentteki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin, mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedildiğini ve bu tedbir kararlarının ihlali nedeniyle şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün basında adı geçen S.Ü'nün boşandığı eşiyle ilgili şikayetlerine dair 2011 ile 2020 yılları arasında 18 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili soruşturmaların etkin şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu soruşturmalardan dördünde şüphelinin mağdur ve ailesine yönelik gerçekleştirdiği tehdit, hakaret, yakarak mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şüphelinin cezalandırılması istemiyle kamu davası açılırken, bir soruşturma da uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Diğer 15 dosyada ise delil yetersizliği sebebiyle takipsizlik kararı verilmekle birlikte 2020 yılında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından ötürü başlatılan üç soruşturma ise halen derdest durumdadır. Şüpheli bu süreçte kayın biraderine yönelik mala zarar verme eyleminden dolayı 2 ay süresince tutuklu kalmıştır. Mağdura yönelik gerçekleştirilen eylemler sebebiyle 6284 sayılı kanun uyarınca aşamalarda 7 ayrı tedbir dosyasında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Yine bu tedbir kararlarının ihlali nedeni ile şüpheli hakkında 3 gün zorlama hapsi uygulanmıştır."

Açıklamada, ayrıca haberlere yansıyan bir kısım iddiaların yıllar öncesine ait olduğu, ileri sürülen yeni iddiaların da açılan soruşturma kapsamında titizlikle araştırıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakaret, Ardahan, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'daki 'kadına şiddet' iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı         
22:55
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:15:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'daki "kadına şiddet" iddiasına ilişkin başsavcılıktan açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei